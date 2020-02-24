Share Tweet Share Share Email Comments

Андрей Крутских Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В МИД заявили о наличии доказательств невмешательства России в выборы США. Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям российского МИД Андрей Крутских рассказал «Коммерсанту», что США препятствуют обнародованию этих доказательств.

В опубликованном в понедельник, 24 февраля, интервью Крутских рассказал, что Россия строго придерживается принципа невмешательства во внутренние дела США, в том числе в выборные процессы.

По его словам, Россия выразила готовность обнародовать содержание технической переписки в доказательство своей невиновности, чтобы документ изучили эксперты, журналисты, а также общественность России и США. Однако Вашингтон прислал отказ на этот шаг, объяснив «чувствительностью» материалов. «Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. Докопаться до истины, кто что сделал и что не сделал. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают», — добавил спецпредставитель президента.

READ Назван возраст, когда человек чувствует себя наиболее несчастливым в жизни

Ранее The Washington Post сообщила, что американские чиновники обвинили Россию в помощи Сандерсу. Отмечалось, что Россия пытается помочь его президентской кампании. Дональд Трамп назвал это началом кампании по дезинформации. Сандерс призвал российского лидера Владимира Путина не участвовать в американских выборах.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

READ «Это даже хуже, чем шоу Шепелева»: зрителей возмутил новый проект Ксении Собчак