Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка

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26-летняя Анастасия Шубская и ее супруг, 34-летний Александр Овечкин, в скором времени снова станут родителями. Анастасия опубликовала в инстаграме фотографию, на которой позирует в бежевом платье, подчеркивающим округлившийся живот.

Мы очень тебя ждем,

— подписала кадр звезда.

Напомним, Александр и Анастасия поженились в 2016-м. А пышное торжество влюбленные устроили лишь 8 июля 2017 года. 16 августа 2017 года в их семье случилось горе — после борьбы с онкологическим заболеванием умерла мама Анастасии, Вера Глаголева.

18 августа 2018 года на свет появился сын Шубской и Овечкина Сергей. Малыша назвали в честь старшего брата хоккеиста, трагически погибшего много лет назад.