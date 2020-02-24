Автомобиль въехал в толпу в немецком городе Фолькмарзен: Ранены 15 человек

Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), 15 человек ранены. Об этом сообщил Reuters.

Водитель задержан.

По сообщениям очевидцев, серебристый минивэн Mercedes въехал в толпу людей на карнавале Розенмонтаг около 14:30 по местному времени и проехал ещё порядка 30 метров.

Автомобиль въехал в толпу в немецком городе Фолькмарзен. Фото hessenschau.de

Ранее сайт kp.ru сообщал о пассажирском автобусе, который в декабре 2017 года въехал в толпу прохожих в Москве. Тогда скончались четыре человека, еще от десяти до пятнадцати пострадали. Инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, у метро Славянский бульвар. Автобус тогда выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход.

Фото wlz-online.de/

Также в Лондоне микроавтобус в апреле 2017 года наехал на людей на мосту, который связывает районы Сити и Саутворк, разделенные рекой Темзой.