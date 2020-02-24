Нетаньяху предупредил о возможном начале масштабной операции в Газе

МОСКВА, 24 февраля/ Радио Sputnik. В случае, если обстрелы израильских населенных пунктов со стороны палестинских группировок не прекратятся, будет отдано распоряжение о начале масштабной военной операции в Газе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе поездки в город Ариэль, передает РИА Новости.

«Мы нанесли удар по Газе и по Сирии прошлой ночью… Помимо серьезных ударов, которые мы наносим нашим врагам, ХАМАС и «Исламский джихад» должны понимать – мы не позволим этому продолжаться. Если они не прекратят полностью огонь, и я имею в виду не день или два дня, а вообще, если не будет длительного перерыва – мы приведем в действие подготовленный нами план масштабной военной кампании», – заявил Нетаньяху.

«Война – это последнее средство. Я не спешу принимать такие решения. Я знаю цену, которую платят наши солдаты и семьи погибших. Это последнее средство, но если нет выбора, мы к нему прибегнем», – отметил Нетаньяху.

Уточняется, что заявление премьер-министра Израиля прозвучало на фоне непрекращающихся обстрелов израильской территории из палестинского анклава. За сутки противостояния с палестинскими группировками по населенным пунктам юга Израиля из сектора Газа были выпущены десятки ракет. Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе и в Сирии.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Израиле на границе с Газой сработала система воздушной тревоги.