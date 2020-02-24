Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. Полиция Гессена считает, что водитель автомобиля, въехавшего в толпу в Фолькмарзене, намеренно направил его на людей, но речи о политически мотивированном преступлении не идет, сообщает издание Welt со ссылкой на правоохранителей.

«Мы не исходим из того, что это атака. Мы исходим из того, что это преднамеренное преступление», — цитирует издание неназванного сотрудника полиции.

Издание уточняет, что полиция считает наезд намеренным, но не располагает указаниями на то, что это политически мотивированное преступление.

Ранее полиция сообщила, что автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена. По данным издания Bild, пострадали более 30 человек, из них треть получила серьезные травмы.

Инцидент произошел на карнавале по случаю «Розового понедельника» (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией «карнавального сезона». Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен — небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.