Ученые заявили, что Бетельгейзе перестала тускнеть

Ученые достаточно давно наблюдают за звездой Бетельгейзе. Именно ее некоторые специалисты называли будущей сверхновой. На данный момент наблюдение было прекращено.По последним результатам удалось установить, что звезда все таки не придет к преждевременному концу. Но ученые еще до сих пор не могут понять, почему же звезда стала настолько тусклой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На сегодняшний день возраст Бетельгейзе достигает примерно 8 миллионов лет. Около 40 тысяч лет звезда остыла и стала красным супергигантом. На данный момент в ядре звезды не осталось водорода и она начала превращать в кислород и углерод остатки гелия. Эксперты заявляют, что перед взрывом звезда начинает быстро тускнеть. Некоторое время назад звезда резко потускнела и ее светимость уменьшилась практически на 25%. Но вместо ожидаемого взрыва, на данный момент, Бетельгейзе начинает постепенно возвращаться к своему привычному уровню яркости.Открытым остается вопрос о том, что же именно спровоцировало такое сильное затемнение? Разные варианты сегодня изучаются учеными по всему миру. Одной из наиболее правдоподобных теорий является то, что на поверхности звезды возникло сильное охлаждение. Также часть экспертов считают, что звезда была временно закрыта огромным облаком пыли. Несмотря на достаточно большое количество теорий, точного ответа пока что ученые дать не могут.