Метеорологи назвали причину аномально теплой зимы

Невероятно теплая зима в северной части планеты в этом году наблюдалась в США, России и Европе. Причинами таких аномальных погодных условий стали изменения в Арктике. Об этом рассказали метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC1, сообщает портал Новости Планеты.Ученые уверены в том, что слишком теплая погода могла возникнуть из-за того, что на Северном полюсе присутствует устойчивое низкое давление. Как правило, холодные ветры направляются в сторону юга. В этот же раз они оказались в некоторой степени «запертыми» в одном и том же месте. Именно поэтому ветры циркулируют исключительно в северной части Земли и не направляются в южные области. Подобное спровоцировало то, что в США средняя температура поднялась практически на 3 градуса выше стандартных показателей. Если к концу зимы ситуация не поменяется, то эта зима в США станет самой теплой за последний 141 год. Точно такая же ситуация сложилась и на территории России. Средний показатель температуры в Скандинавии выше указанной нормы на 5 градусов.Многие ученые считали, что эта зима будет холоднее, чем в прошлом году. Но они не учли то, что аномалия могла бы сохраняться настолько долго. При этом причины самой аномалии эксперты на данный момент назвать не могут.