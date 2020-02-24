Медики назвали естественные продукты, которые помогают в борьбе с гипертонией

Гипертония — это серьезное заболевание, которое характеризуется повышенным уровнем артериального давления. Как правило, гипертония встречается у пожилых людей и тех, кто не придерживаются здорового образа жизни. Читайте на Информинг. Ру Медики назвали худшие продукты для людей, страдающих артритомЛюди, страдающие от гипертонии, должны знать, что способов снизить давление немало. Среди таких способов есть весьма эффективные, без побочных эффектов. Прежде всего надо изменить свой рацион — отказаться от ряда продуктов.Кроме того, чтобы снизить давление, следует отказаться от курения и алкоголя, а также чаще прибегать к выполнению физических упражнений. Наряду с этим врачи рекомендуют ограничить употребление соли. 6 г соли в день — это норма. Если у человека наблюдается повышенные показатели давление, то в этом случае увеличивается риск сердечного приступа.Поэтому стоит перейти на здоровую диету — без жирного, острого и соленого. В пищу лучше употреблять продукты, богатые клетчаткой, и цельнозерновые.Существует три продукта питания, которые при регулярном употреблении смогут решить проблему с повышенным давлением. ЧеснокЧеснок богат полезными веществами, которые стимулируют работу иммунной системы.

В чесноке содержится аллицин, который блокирует ферменты, способствующие попаданию в организм вирусов. В чесноке также есть белки, помогающие вырабатывать антитела, укрепляющие иммунитет, и фитоциды, которые токсичны для опасных бактерий.Кроме того, чеснок снижает уровень холестерина в крови. Также при употреблении этого продукта снижается вязкость крови, что предотвращает образование тромбов. 600 мг экстракта чеснока производят на человека, страдающего от гипертонии, такой же эффект, как и препарат Атеналол.Молочный белокУпотребление молочных продуктов, в которых содержатся ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, также снижает давление. Эти вещества есть и в сывороточном белке, который используют в качестве диетической добавки.Сывороточные белки альбумины и глобулины содержатся в коровьем молоке, но их там недостаточно, поэтому эти вещества можно употреблять в виде пищевой добавки.Сывороточные белки используют производители спортивного питания.Страдающим от гипертонии можно употреблять молоко, молочнокислые напитки, нежирный творог, а также нежирный и несоленый сыр и сметану. Чай каркадеОтличным средством для снижения давления является каркаде — чай из гибискуса. Такой чай полезен из-за высокого содержания кальция, магния, пектина, калия, фосфора и множества антиоксидантов.Чай из гибискуса понижает как верхнее, так и нижнее кровяное давление.Как-то ученые провели исследование, в ходе которого они разделили подопытных гипертоников на две группы и на протяжении шести недель давали одной из них чай из гибискуса, а второй — обычный чай.В итоге, систолическое давление в первой группе существенно снизилось. Яндекс Дзен