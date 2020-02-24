Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2020

25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) второй год подряд одержал победу на Хатта-Дам (дамбе Хатта), на этапе Тура ОАЭ, финиширующим в подъём, где за 100 м до финиша градиент достигает 14%, а перед самой финишной чертой 17%.

На решающих 200 метрах 2-го этапа Тура ОАЭ-2020 первым за 175 м до финиша атаковал чемпион Ирландии, 29-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт. Но Калеб Юэн не ответил на рывок соперника, а обошёл его на самом крутом финальном отрезке перед финишем. После победы на этапе Калеб Юэн облачился в майку лидера генеральной классификации Тура ОАЭ-2020.

Photo Credit: LaPresse

Калеб Юэн: «Великолепно одержать здесь победу снова год спустя. Это очень трудный финиш. А судя по профилю, мы даже подумали, что финиш будет ещё труднее, чем в прошлом году. Но там не было ветра, что упростило ситуацию. Конечно, последние подъёмы были тяжёлыми, но команда великолепно вывезла меня к финальному повороту, где я находился на лучшей позиции. Благодарю всю команду за эту победу.

Я мог бы поехать от подножия, как Сэм Беннетт, но я знал, что лучше подождать несколько секунд, потому что гонку можно выиграть на последних 20 метрах. Так я и сделал. Я дождался этих финальных 20 – 30 метров, потому что если на них выдохнешься, то можешь проиграть много времени. Я знал, сколько смогу удерживать скорость, поэтому очень точно рассчитал спринт и смог ускоряться до самой финишной черты».

Всегда приятно надевать майку лидера генеральной классификации, даже если буду носить её всего один день. В этом году я уже возглавлял классификацию на Туре Даун Андер-2020, а теперь лидирую на Туре ОАЭ».

Сэм Беннетт: «Не знаю, что я cделал на последних 50 метрах, но получилось, что на долю секунды поехал прямо в барьеры, что дало Калебу преимущество в длину велосипеда.

Я снова спуртовал, приложил хорошие усилия, но вернуться уже не смог. Сегодня сделал всё, что было в моих силах, но недоволен результатом. Положительным итогом считаю то, что на таком трудном подъёме нога шла».