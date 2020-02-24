Четырехлетний ребенок умер, вдохнув канцелярский гвоздик для открытки папе

Ребенок хотел прикрепить ее на стену.

В Новочеркасске Ростовской области четырехлетний мальчик умер, вдохнув канцелярский гвоздик. Он пытался прикрепить на него открытку для своего папы на 23 Февраля.

Мальчик нарисовал открытку в детском саду ко Дню защитника Отечества. 21 февраля он попытался прикрепить ее на стену. Для этого мальчик положил в рот канцелярский гвоздик, чтобы было удобнее карабкаться на стул. Забравшись на него, ребенок резко вдохнул острый предмет и начал задыхаться.

Родители сначала попытались помочь мальчику самостоятельно, но быстро поняли, что ребенку нужна помощь врачей. Пока они искали машину и ехали до больницы, мальчик посинел. Около часа врачи пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

Рентген показал, что гвоздик застрял в бронхах. По словам медиков, спасти ребенка можно было, только оказав помощь в первые секунды.