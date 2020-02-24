«У нас из Путина сделали героя, а теперь хотим на Запад», — турецкий эксперт о возможных проблемах с Москвой из-за Сирии

Ситуация накалилась. В Турции изменились настроения. И теперь Анкара думает о том, как остановить Дамаск и надавить на Москву. Турция для этого хочет использовать маневр — сближения с Западом. Москва этого безусловно не хочет.

Телеграм-канал «Повестка дня Турции» предложил ознакомится с мнением обозревателя Дениза Зейрека, из обсуждений вопроса Сирии, Идлиба, отношений Анкары с Западом и Москвой на турецком телевидении.

«Стратегия России с самого начала заключалась в том, чтобы вернуть полный контроль сирийских территорий Асаду. И Москва реализовывала свои планы, приближаясь к цели шаг за шагом. До тех пор, пока Дамаск не возьмёт Идлиб, операции продолжатся. Для того чтобы понять это нет необходимости быть экспертом в этой области. Это очевидно.

Кто-то говорит о том, что поездка Эрдогана в Украины сыграла роль в наступательных операциях Дамаска. В действительности этот визит и есть результат наступлений сирийской армии. Турецкий президент поехал в Киев как раз после того, как между турецкими вооружёнными силами и российской стороной выросло напряжение. Эрдоган в Украине сделал заявления, которые вызвали раздражение у Москвы.

Турецкая дипломатия оказалась в тупике. Мы долгое время обсуждали то, что нельзя класть все яйца в одну российскую корзину. А они: и с-400 купим, и атомную электростанцию построим, и туризм разовьём. И из Путина сделали героя в нашей стране. А теперь министр обороны говорит о покупке американских систем ПВО Patriot. И президент говорит о приобретении Patriot. «Не получилось с Россией, сблизимся с США», — так внешняя политика не делается. Во внешней политике нужна последовательность. Стране с сильной военной мощью не к лицу в неделю раз менять стороны между мировыми державами.

Что мы еще обсуждаем в эти дни: Мы должны сблизиться с Европой и США против России. Эти обсуждения беспокоят наших предпринимателей, которые работают с Россией. Туристический сектор обеспокоен. Без русских туристов наш туристический сектор не может восполнить все объёмы и выйти на прибыль.

Мы еще не смогли решить эти вопросы, а обсуждаем столкновение с Россией. Давайте вспомним что было после того, как Турция сбила российский самолёт. Наш туристический сектор не мог выправится два года. Что можно ожидать от военного столкновения. Мы обязаны говорить об этом.

Цель нашего государства: жить в мире на нашей земле, и все беды держать от себя подальше, делая это привлекать новые беды — это не является показателем хорошей военной стратегии или хорошо продуманной дипломатической стратегии. Все должны понять это.»

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