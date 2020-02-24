ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность за утечки данных после ксерокопий паспорта

Регулятор считает необходимым ужесточить ответственность за работу с персональными данными, наладив более плотное взаимодействие с правоохранительными органам

Банк России предлагает ужесточить ответственность за работу с персональными данными, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы, сообщает РБК.

«Проблему обеспечения безопасности данных только надзорными методами решить невозможно. Мы полагаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи, Роскомнадзора. Необходимо упростить работу с правоохранительными органами для противодействия тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в Минкомсвязи и Роскомнадзор», — цитирует Скобелкина агентство.

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По мнению зампреда ЦБ, закон о персональных данных нужно доработать в части ответственности за их использование.

«Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что ты снял копию паспорта», — заявил Скобелкин, подчеркнув, что без серьезной административной или даже уголовной ответственности порядка не навести.

В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили в Интернете 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорилось в докладе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ).

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