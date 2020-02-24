Москва и Анкара обсуждают возможность расчета в рублях на курортах Турции

Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу заявил, что российские туристы могут получить право рассчитываться на турецких курортах в рублях.

По словам губернатор такую возможность обсуждают Москва и Анкара. Во время проходящей в городе велогонки «Тур Антальи», сообщил, что переговоры находятся на стадии согласования порядка расчётов соответствующими ведомствами.

«Это очень поможет развитию туризма. Речь также идёт и о праве турецких граждан расплачиваться лирами в России. Но какого-то окончательного решения по этому вопросу пока не»,- сказал Каралоглу.