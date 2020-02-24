Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

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Мария ЗахароваФото: Владимир Песня / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету. На своей странице в Facebook дипломат сравнила слова главы JIT Фреда Вестербека с балаганом.

«Из показаний: “Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…” Противно. Из трагедии устроили балаган», — отреагировала Захарова.

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