Украинцам снизили цену на газ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Нафтогаз» уведомил об уменьшении в феврале цены на газ для населения Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что февральская стоимость стала «самой низкой оптовой ценой», введенный украинской энергетической компанией «для населения с апреля 2016 года».

Как уточнили в «Нафтогазе», цена за газ без учета НДС в феврали опустилась до 3,95 тысяч гривен за 1 тыс. куб. м.

«Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года», — указано в сообщении пресс-службы украинской компании.

Ранее власти Украины обязали «Нафтогаз» продавать газ по цене, сформированной по определенной формуле.

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