Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta

Флагманское семейство LADA Vesta, ныне состоящее из седана, универсала, их кросс-версий и спортивного седана Vesta Sport, давно нуждается в хэтчбеке. Используя вазовские наработки и собственную фантазию, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела «Веста» в новом пятидверном кузове.

Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер. Все остальное, в том числе фирменные выштамповки по бокам и вазовский «Х-фейс», перешло бы от остальных машин одноименного семейства.

Сколько бы стоила модель, сказать сложно, но даже на рендере она выглядит вполне органично и жизнеспособно. Решится ли на ее выпуск АвтоВАЗ, покажет только время.

Как сообщает «Автоновости дня», сейчас седан LADA Vesta в самой доступной комплектации Standart с 1,6-литровым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» стоит минимум 621 900 рублей.