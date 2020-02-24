Назвали самые популярные вседорожники с пробегом в январе

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» проанализировали вторичный авторынок и назвали самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в России. Возглавила рейтинг отечественная LADA 4×4, сменившая в январе 2020 года 6086 владельцев – на 1% больше, чем годом ранее.

Второй по популярности, как сообщает «Автоновости дня», оказалась Chevrolet Niva – проект «GM-АвтоВАЗ», который уже в этом году сменит название и переживет первый за много лет рестайлинг. За отчетный месяц россияне купили 5435 «ШНив» с пробегом, что на 4% больше, чем за январь 2019-го.

На третьем месте – Toyota RAV4. В прошлом месяце своих владельцев сменили 3056 таких кроссоверов, что на целых 20% больше, чем год назад.

Четвертым, как пишет 110km.ru, стал «любимец» россиян – внедорожник Renault Duster, разошедшийся тиражом в 2693 экземпляров (+23,2%). Замкнул «призовую пятерку» Nissan Qashqai с результатом 2625 реализованных автомобилей (+16%).

Кроме них, в топе оказались рамный «японец» Toyota Land Cruiser 200 и корейский паркетник KIA Sportage, чьи подержанные экземпляры нашли в январе 2580 (+8,5%) и 2425 (+12%) новых владельцев.