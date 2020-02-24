Большая малая вода метеорологи ухудшили прогноз весеннего паводка Алтайском крае

Запасы снега на большей части территории Алтайского края значительно превышают средние показатели за несколько лет, что при определенных погодных условиях может привести к обильному паводку. Об этом рассказал начальник краевого Гидрометцентра Александр Люцигер на заседании специальной комиссии, сообщается на сайте правительства региона. Губернатор Виктор Томенко пришел к выводу, что данные прогнозы неутешительны, о чем написал на своей странице в Instagram.

Александр Люцигер представил прогноз метеорологов по развитию паводка в Алтайском крае в весенне-летний период текущего года. На данный момент основным значимым фактором является содержание воды в покрове снега. По данным специалистов, на всей территории края, кроме предгорий и зоны Рубцовска, запасы снега в 1,5-2,7 раза превышают средние показатели за несколько лет. При неблагоприятных погодных условиях в течение месяца они могут увеличиваться. Это может привести к подтоплениям, если наступит резкое потепление и пройдут обильные осадки. Однако точный прогноз вероятности первой волны половодья на данный момент составить невозможно, поскольку более точные данные будут получены только 15 марта.

Со слов начальника краевого Гидрометцентра, существует вероятность повторения паводка 2018 года, который был обильным и нанес большой урон сельскому хозяйству. «Учитывая недостаточное осеннее увлажнение почвы, при постепенном нарастании тепла и отсутствии сильных осадков до третьей декады марта возможно разрушение значительных объемов имеющихся снегозапасов (испарение, вымерзание и инфильтрация в почву) до наступления периода интенсивного снеготаяния, как это было в 2017 году. Но даже один резкий заток аномального тепла с сильными жидкими осадками во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года», — отметил Александр Люцигер.

В связи с этим глава региона Виктор Томенко пришел к выводу, что данные прогнозы неутешительны. Он отметил, что к паводку власти начали готовиться еще с января, поскольку в вероятную зону риска попадают свыше 200 населенных пунктов. Также губернатор призвал органы обеспечения безопасности быть готовыми к быстрому реагированию в случае чрезвычайных ситуаций. «Такая изменчивая погода будет практически с начала марта. И поэтому ежедневно надо следить. Чем раньше мы будем иметь понимание, тем быстрее мы можем как-то отреагировать — выдвижением отдельных специальных групп, техники, концентрацией наших материально-технических ресурсов и так далее», — отметил Томенко.

Между тем начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров высказал ряд замечаний властям муниципалитетов, касающихся предупреждения паводковых ситуаций. Он акцентировал внимание на том, что в некоторых территориях размеры резервных фондов недостаточны, а также мало подготовленных мест в пунктах временного размещения людей.

Кроме того, на заседании комиссии обсудили подготовку гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. Губернатор призвал уделить дополнительное внимание таким объектам в некоторых районах края. Любопытно, что в сообщении правительства не раскрывается список районов, которые недостаточно подготовились к паводку.

Напомним, что в 2018 году проблема паводковых вод обострилась до предела. Он начался с марта и продолжался до самого лета. После введения режима ЧС, стало очевидно, что Алтайский край все так же не готов бороться с водной стихией.