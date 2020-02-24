Від пневмонії померла жінка з Волині

Від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09 померла мешканка села Затурці Локачинського району, якій було 47 років.

Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.

Відомо, що жінка захворіла 10 лютого й лікувалась самостійно. 13 лютого при зверненні до сімейного лікаря встановили діагноз «Правобічна пневмонія» і хвору відразу госпіталізували у реанімаційне відділення районної лікарні.

Наступного дня жінку у важкому стані перевели у відділення інтенсивної терапії Волинської обласної інфекційної лікарні. На жаль, реанімаційні заходи були неефективними і 17 лютого жінка померла.

Нагадаємо, це вже другий на Волині у поточному році летальний випадок від грипу А(Н1)pdm09, котрий ускладнився вірусною пневмонією.