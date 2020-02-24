Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Обе эти структуры — и «ан-Нусра»*, и «Хайят Тахрир аш Шам»* официально включены в списки террористических организаций, которые составляет СБ ООН. Они же включены в национальные списки террористических организаций США. Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая спецпредставителя США по сирийскому урегулированию (Джеймса) Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают «Тахрир аш Шам»* уж не такой террористической организацией, и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Такие намеки, достаточно прозрачные, мы слышим не первый раз и считаем их абсолютно неприемлемыми», — подчеркнул глава МИД РФ.