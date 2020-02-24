Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нет ничего неожиданного в том, что по террористам в сирийском Идлибе наносились удары в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Министр напомнил, что, согласно договорённостям между РФ и Турцией, оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов, кроме того, была задача «отвести от внешнего периметра тяжелые вооружения, чтобы они не могли наносить удары по позициям сирийской армии, гражданским объектам и российской базе Хмеймим», также была договоренность обеспечить нормальную работу двух автомобильных магистралей М-4 и М-5.

«Договоренности, которые были достигнуты ещё в сентябре 2018 года и переподтверждались год спустя, было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны. Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

«Поэтому ничего неожиданного тут ни для кого не было, я уверен, что турецкие военные, которые работают на земле, все прекрасно видят и понимают», — отметил он.

Министр подчеркнул, что «много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики».

Ранее Лавров говорил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.