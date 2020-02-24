Турция использует Идлиб в качестве козырной карты для активизации в другой части Сирии: эксперт — NovostiNK — Новости Армении



24 февраля 2020, 18:00 — NovostiNK Кажется, крупные региональные игроки относительно ситуации в сирийском районе Идлиб достигли соглашения.

В беседе с «Арменпресс» арабист Саркис Григорян отметил, что об этом свидетельствуют последние отклики турецкой стороны.

“Можно сказать, что есть определенная согласованность с региональными странами, в том числе и с Россией. Речь идет о том, что турецкие блокпосты останутся в Идлибе, на расстоянии 30 км от турецко-сирийской границы, и Турция на этом участке увеличит свои вооруженные силы. Хотя некоторые из них в свое время находились дальше от границы. Это говорит о том, что Турция смирилась со сложившейся ситуацией и пытается хотя бы в той части, где можно, отступая, удерживать блокпосты, осуществить это”, — сказал арабист.

Саркис Григорян отметил, что Турция на этом участке будет иметь военное присутствие, и она тем самым те территории, на которых она останется, попытается сделать более контролируемыми. Это, конечно, не устраивает Сирию. Для Сирии было бы выгоднее, если бы присутствия Турции на этом участке вообще не было бы. Саркис Григорян заметил, что в Идлибе основной проблемой являются террористические группировки, с которыми реальную борьбу ведут именно сирийские правительственные силы, имея целью освобождать территории. По его мнению, в связи с этим произойдут определенные перестановки, сирийские силы немного усилят свои позиции.

Несмотря на определенную согласованность между сторонами, арабист не исключает, что будут и некоторые ситуационные изменения. По сути, активность правительственных сил Турции, России и Сирии в связи с Идлибом обусловлена тем, что эта провинция вне общих правил игры. Находящиеся здесь опасные террористические силы не подчиняются никакой стороне. Следовательно, непредсказуемость террористических группировок может внести некоторые ситуационные изменения.

“Параллельно с ситуацией в Идлибе мы замечаем, что Вооруженные силы Турции проявляют активность и в другой части Сирии, например, в Манбидже, к востоку от Евфрата в недавно созданной зоне бесопасности. Это тоже, на мой взгляд, говорит об определенных договоренностях. Турция использует Идлиб в качестве козырной карты для активности в других частях Сирии”, — представил Саркис Григорян.

Арабист коснулся также и ситуации с 3 млн мирных жителей Идлиба. Ожидается поток беженцев в Турцию. Уже есть сведения о том, что на границе скопилось около миллиона человек, что является проблемой для Турции, хотя Турция пытается направить беженцев в Африн.

Ситуация с Идлибом обострилась в конце января, когда в ответ на нарушение боевиками перемирия Вооруженные силы Сирии вынужденно дали отпор и освободили значительную часть района Алеппо и Идлиба. Москва выразила поддержку этим действиям, а Анкара расценила это как нарушение достигнутых договоренностей. Президент Турции заявил, что он собирается предпринять решительные шаги в Идлибе.