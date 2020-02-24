На Гавайях выставлен на продажу дом детства Барака Обамы

В Гонолулу (штат Гавайи) продается дом бывшего американского президента Барака Обамы, в котором он жил в детстве вместе с мамой и бабушкой. Об этом пишет Forbes со ссылкой на агентство недвижимости.

Семья Обамы снимала дом неподалеку от Гавайского университета, в котором в то время обучалась мама бывшего американского президента.

Дом продается за $2,2 млн. Сейчас в районе выставлено на продажу около 20 жилых объектов, бывшее жилье Обамы – четвертое в рейтинге самых дорогих на рынке. Дом-лидер продается за $3 млн.

Деревянный одноэтажный дом, которые арендовала семья Обамы, был построен в 1940-х годах. Он имеет панорамное остекление, в нем три спальни и две ванные комнаты. Общая площадь дома – менее 2000 кв. футов. м. На участке с небольшим садом также располагается второй дом с двумя спальнями.

Нынешний собственник дома детства Обамы – церковь, которая находится неподалеку. До этого дом сдавался в аренду профессорам и работникам университета, а одно время в нем жил пастор. Сейчас церковь продает недвижимость, чтобы собрать деньги и расширить приход.

Дом выставлен на продажу несколько недель назад, но к нему уже проявляют высокий интерес. Правда, в большинстве своем это не потенциальные покупатели, а люди, которые просто хотят сделать фото в доме детства экс-президента США.



Фото: CBI RESIDENTIAL SERVICES

Ранее на продажу была выставлена бывшая летняя резиденция Барака Обамы. Ее цена – $18 млн. В стоимость дома входит частный пляж с пристанью, бассейн с подогревом и фотография Барака Обамы с женой.