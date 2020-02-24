Три человека в Турции помещены под карантин из-за подозрения на коронавирус

Три человека в юго-восточной провинции Турции Ван вчера были помещены под карантин из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает телграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на газету Evrensel.

Как сообщает газета, в учебно-исследовательской больнице Ван у трех пациентов (двое их которых родственники) были помещены в карантин с подозрением на коронавирус. Окончательный диагноз еще не был поставлен из-за отсутствия лабораторных возможностей, но клинические проявления указывают на коронавирус, пишет издание.

В интервью газете Evrensel источники заявили, что пациенты были доставлены с приграничных с Ираном районов страны и являются гражданами Турции.