Украина задокументирует в военной стратегии курс на вступление в НАТО

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Reuters/Коллаж «Газета.Ru»

Украинская сторона пропишет в указе о стратегии нацбезопасности курс на вступление в альянс НАТО. Об этом сказал «Интерфаксу» глава директората по вопросам нацбезопансости и обороны офиса президента Иван Апаршин.

По его словам, курс на вступление Украины в НАТО уже задокументирован в готовящейся стратегии, которая в ближайшее время будет обнародована. Апаршин полагает, что военная стратегия Украины будет готова в течение двух- трех месяцев.

«Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО», — сказал он.

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