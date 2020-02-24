Украина задокументирует в военной стратегии курс на вступление в НАТО

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Reuters/Коллаж «Газета.Ru»
Украинская сторона пропишет в указе о стратегии нацбезопасности курс на вступление в альянс НАТО. Об этом сказал «Интерфаксу» глава директората по вопросам нацбезопансости и обороны офиса президента Иван Апаршин.
По его словам, курс на вступление Украины в НАТО уже задокументирован в готовящейся стратегии, которая в ближайшее время будет обнародована. Апаршин полагает, что военная стратегия Украины будет готова в течение двух- трех месяцев.
«Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО», — сказал он.
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