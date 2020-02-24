Такого удара Турция не ожидала — NovostiNK — Новости Армении



24 февраля 2020, 12:00 — NovostiNK Президент Турции Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные шаги» в Сирии, сообщает NTV.

“Борьба дается нам нелегко, есть жертвы. Мы натыкаемся на новые капканы», заявил Эрдоган. Он также рассказал о разговоре по поводу Идлиба с Путиным, Макроном и Меркель.

Эрдоган заявил, что Анкара не намерена «подчиняться сценариям глобальных держав», и действия Турции в Сирии и Ливии продиктованы национальными интересами.

Напряжение между Турцией и Россией в Идлибе привело к прямым боевым столкновениям. Ранее Эрдоган сказал, что не верит в участие России в худшем сценарии в Сирии, отвечая на заявление пресс-секретаря российского президента о том, что худшим сценарием станут боевые действия Турции против сирийской армии на территории Сирии.

До этого Эрдоган заявлял, что новая военная операция Турции в Идлибе — вопрос времени. «Турция завершила подготовку к реализации своих планов в Идлибе, как это было при прежних операциях. Честно говоря, операция в Идлибе — это только вопрос времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима», сказал президент Турции.

Два раунда русско-турецких переговоров по Идлибу не дали результатов, обсуждается возможность встречи в Астанинском формате или двусторонняя встреча Путин-Эрдоган.

Эрдоган решает в Идлибе несколько задач. Он пытается изменить демографический облик этой провинции, заселив ее туркоманами и не позволяя создать курдскую автономию на севере Сирии, граничащем с Турцией. Кроме того, в Идлибе заселяют боевиков Сирийской свободной армии. Стабильность в Идлибе Эрдогану нужна и для того, чтобы освободить военные силы для отправки в Ливию, где они должны поддержать официальное правительство в Триполи.

Кроме того, существует и вопрос беженцев, число которых по различным данным колеблется в пределах 1,5-2 млн., и турецкое правительство до сих пор использует этот вопрос как предмет шантажа в отношениях с Европой. Эрдоган говорит, что в случае наступления войск Асада из Идлиба новый поток беженцев хлынет в Турцию, а оттуда в Европу. Франция и Германия вступили в переговоры по Идлибу, чтобы предотвратить эту проблему.

Президент Франции Макрон заявил, что он и канцлер Германии Меркель поговорили по телефону с Путиным и Эрдоганом. По его словам, Франция и Германия призывают немедленно установить перемирие и возобновить политический диалог, а также провести в Стамбуле четырехстороннюю встречу с участием лидеров Турции, России, Франции и Германии.

Причем, в произошедшем Макрон обвинил США. В Идлибе не может быть военного решения. Все это — результат череды ошибок США по выходу из Сирии, которые оставили Идлиб под контролем двух этих стран (России и Турции), сказал он.

Россия оказалась в Идлибе в двусмысленном положении. Главная задача России в Сирии — две ее базы. Россия поддерживает режим Асада, и Москва не может позволить реализации планов Эрдогана, так как это станет серьезным ударом по репутации Путина не только на Ближнем Востоке, но и в России.

С другой стороны, Россия не может позволить и поражения Турции, поскольку с этой страной Москва связывает большие надежды. По словам российских экспертов, Турция необходима Москве для того, чтобы внести раскол в НАТО, в качестве реванша за развал СССР. Отмечается, что ради этого Москва готова предоставить Турции ядерное оружие.

В свою очередь, есть проблемы с позициями Сирии и Ирана, которые не желают реализации планов Турции в Идлибе. Признание сирийским парламентом Геноцида армян является проявлением этой позиции, а также намеком России на то, что в Идлибе не позволят осуществить традиционную русско-турецкую «армянскую» схему.

Параллельно переговорам Россия нанесла удары по турецким силам и их союзникам, что было неожиданно для Турции. Министр обороны этой страны Акар заявил, что делается все возможное для предотвращения столкновения российских и турецких сил. В то же время, турецкий министр отметил, что решить задачи в Идлибе удастся, если «Россия отойдет в сторонку».

Какой будет развязка в Идлибе, удастся ли избежать масштабных военных столкновений?