Сторонник идеи плоской Земли погиб в Калифории при полете на самодельной ракете

Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Майк, разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете. Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel

Запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на канале, отмечает Space.com. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тыс. футов (1,5 км).

«Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие», – говорится в сообщении телеканала.

Летательный аппарат был запущен 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Сан-Бернардино, власти подтвердили гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но в своем заявлении не упомянули имя Хьюза.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.

По данным AP, Майк Хьюз осуществил первый запуск самодельной ракеты в 2014 году в Аризоне и поднялся на ней на высоту 419 м. В 2016 году он объявил сбор средств на строительство новой ракеты, однако собрать удалось недостаточно – только $310. После этого он назвал себя сторонником Общества плоской Земли и получил поддержку от организации. В итоге Хьюзу удалось собрать $7,8 тыс. Хьюз заявил, что намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.

В марте 2018 года он запустил ракету со стартовой площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии. Аппарат поднялся на высоту около 570 м, полет закончился жесткой посадкой. Сам Хьюз не пострадал. Новый запуск был запланирован на август 2019 года, однако несколько раз откладывался.