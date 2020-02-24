Эрдоган: 5 марта мы встретимся с Путиным, Макроном и Меркель

Соответствующее заявление он сделал в субботу в Измире во время выступления.

«Тема Идлиба — такая же важная, как это ранее было с Африном и территориями, где проводилась [операция ВС Турции] «Источник мира». По этой теме я вчера высказал нашу решимость господину Путину, а также Меркель и Макрону. Я встречусь 5 марта с Путиным, Макроном и Меркель, и мы вновь обсудим эту тему», — утверждал Эрдоган.

Накануне турецкий лидер также выразил мнение, что четырехсторонняя встреча по Сирии может пройти в марте в Стамбуле. Ситуация в зоне деэскалации в Идлибе обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление, в результате чего была освобождена значительная территория провинций Алеппо и Идлиб. Москва неоднократно выражала поддержку этих действий по борьбе с террористами, тогда как в Анкаре расценили их как нарушение правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе. На этом фоне в последние дни участились атаки боевиков на новые позиции сирийской армии, к отражению которых 20 февраля подключились ВКС России.