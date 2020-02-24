Ученые придумали, как изменить траекторию летящего к Земле астероида

Эксперты заявили, что изменить траекторию тела можно при помощи снарядов-ударников. Их следует заблаговременно выслать навстречу. Схема срочного реагирования была разработана в Массачусетском технологическом институте. Предполагается, что Апофис всё-таки пролетит мимо, однако в случае чего у учёных уже имеется план, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Астероид размером с Эйфелеву башню может рухнуть, если будет захвачен гравитационным полем нашей планеты. Если это случится, то уже в 2036 году Апофис вернется и ударит точно в цель.

Некоторые специалисты считают, что применение ядерного оружия – не выход из ситуации, поскольку планета после взрыва будет накрыта атомным облаком. Более безопасный метод ликвидации угрозы – направить «кинетический ударник», который при столкновении с телом изменит его направление движения.

К Апофису будет направлено несколько кораблей-разведчиков, чтобы выяснить точные его размеры. На эту миссию потребуется около 5 лет.