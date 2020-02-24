Обнаружена планета, на которой год длится 18 часов

Отмечается, что эта планета обладает самым коротким циклом оборота среди подобных космических тел. Объект был назван NGTS-10b, находится он в тысяче световых лет от нас. Астрономы определили, что экзопланета по размеру и составу сопоставима с Юпитером, отличия заключаются только в значительно большей температуре тела и в несколько раз большем весе.

Экзопланета по отношению к своей звезде ближе в 27 раз, чем Меркурий к Солнцу. Напомним, Меркурий является самой ближней планетой к светилу в Солнечной системе. Такая малая дистанция относит новую планету к категории юпитеров.

Тело NGTS-10b связано со звездой, из-за чего температура на одной стороне всегда превышает +1000°С. Звезда, вокруг которой производятся обороты, на 30% меньше нашей и на 1000°С холодней.

Казалось бы, «горячие юпитеры» имеют большие габариты, поэтому процесс их нахождения должен быть нетрудным. На самом деле всё в корне не так: сегодня известно только семь подобных планет, оборот которых длится меньше суток.