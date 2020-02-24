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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/792/12824792/RIAN_5928605.HR-pic905-895x505-82484.jpg" alt="Мощный и странный: в США оценили российский боеприпас" /></p> <p>

Российский патрон калибра 12,7х55 мм — странный, но «экстремально мощный» боеприпас, пишет американское СМИ. Пули этого патрона могут поразить противника, даже надевшего современный бронежилет. Кроме того, отмечается широкий спектр применения этого боеприпаса — например, в спецоперациях.

Один из самых необычных боеприпасов, который активно используется силовиками — российский патрон калибра 12,7х55 мм. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

«Его поражающая сила экстремально мощная. Толстый и короткий корпус патрона подходит для стрельбы тяжелыми и медленными пулями», — говорится в статье.

Благодаря таким характеристикам, патрон такого калибра позволяет поражать противника, использующего современные бронежилеты, способные выдержать попадание боеприпаса калибра 9х39 мм. В целом NI отмечает широкий спектр применения российского патрона в специальных операциях.

Чудо-патрон используют при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12, а также им заряжают крупнокалиберный автомат ШАК-12.

Отдельно эксперты напомнили об эргономике ШАК-12, которая сильно отличается от советских и российских предшественников.

В ноябре 2019 года NI назвало «ужасом на поле боя» этот автомат. Он разработан для спецназа ФСБ и предназначен для тех случаев, «когда дальность выстрела не имеет особого значения — на коротких и сверхкоротких дистанциях».

При снаряжении патронов для ШАК-12 можно использовать сразу три вида пуль — бронебойную с выступающим сердечником, оболочечную и даже двухпульную — с «тандемным» размещением пуль. Таким образом, утверждают американские эксперты, это оружие «тактически универсально».

Тем не менее, вес патронов «огромен» — но конструкторы ШАК-12 решили компенсировать это, сделав пистолетную рукоятку и ложе автомата из легкого ударопрочного пластика.

В марте прошлого года National Interest назвало крупнокалиберное оружие «настоящим киллером». «Забудьте о М-16 или АК-47: эта российская штурмовая винтовка — настоящий убийца», — говорится в статье. Издание отмечает, что ШАК-12, автомат калибром 12,7 мм, был разработан для бойцов отрядов спецназа. Основная задача этой винтовки «буллпап» — поражение противника, находящегося в укрытии либо же надевшего бронежилет.

«ШАК-12 идеален для борьбы с террористами в городских условиях и ближнем бою», — заявил научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Эпископос. По его словам, боеприпас ШАК-12 позволяет ликвидировать цель с первого выстрела.

Кроме того, для этого автомата были разработаны специальные боеприпасы с повышенной бронебойностью. Легкие пули с использованием алюминия «не рикошетят», что делает ШАК-12 идеальным оружием, когда приоритетом является защита гражданских.

«Российское стрелковое оружие давно зарекомендовало себя на международном уровне как надежное, простое в применении, отвечающее современным требованиям ведения боевых действий», — добавил эксперт.

В декабре 2018 года National Interest уже обращал внимание на ШАК-12. Тогда издание назвало автомат «супероружием российского спецназа». Огневая мощь этого оружия «впечатляет». Как отмечается, этот автомат предназначен для быстрой ликвидации целей в случаях с захватами заложников. При этом, по мнению экспертов,

ШАК-12 будет ограниченно применяться при ведении ближнего боя российскими спецслужбами.

Этот автомат был разработан конструктором Владимиром Злобиным в середине нулевых годов. С 2011 года ШАК-12 стоит на вооружении ФСБ России. Производятся автоматы Злобина на заводе «Ижмаш».

Одна из особенностей конструкции ШАК-12 — дульная часть ствола оснащена двухкамерным дульным тормозом, при этом его конструкция допускает крепление глушителя. Это сделано, чтобы эффективно снизить отдачу.

В ноябре 2018 года американский военно-политический журнал The National Interest оценил автомат концерна «Калашников» АК-308, который, по мнению автора статьи, является одним из самых амбициозных видов оружия за счет использования 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО. Штурмовая винтовка ВК-308 была представлена на выставке «Армия — 2018» в Москве.

Как отмечал американский журналист, после Второй мировой войны «Калашников» выпустил более 20 моделей автоматов, из которых только три использовали боеприпасы НАТО. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт Североатлантического альянса не были успешными с точки зрения экспорта за рубеж.

«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — сообщали сами представители российского оружейного концерна.

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