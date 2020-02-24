Медики назвали худшие продукты для людей, страдающих артритом

Многие эксперты приводят в своих комментариях какие-то допустимые нормы, но точку в вопросе поставили ученые.Согласно исследованиям Гарвардской медицинской школы, не существует подтвержденного «безопасного» уровня потребления. При их потреблении возрастает количество вредного холестерина ЛПНП в крови и уменьшает количество полезного холестерина ЛПВП. Трансжиры вызывают воспаление, которое связано с сердечными заболеваниями, инсультом, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Они способствуют резистентности к инсулину. Даже небольшое количество трансжиров может нанести вред здоровью. Ученые выяснили: на каждые 2 процента калорий из трансжиров, потребляемых ежедневно, риск сердечных заболеваний повышается, внимание! — на 23 процента.

Следует полностью избегать трансжиров. На упаковках они могут скрываться за надписями «кондитерский жир», «частично гидрогенизированный жир».

Глутамат натрия

MSG, также известный как глутамат натрия, ведущий фактор воспаления суставов и поражения печени. Это усилитель вкуса, который любую еду делает неимоверно вкусной и вызывает зависимость. Он содержится в чипсах, сухариках, блюдах азиатской кухни, колбасных изделиях, соусах, мясных деликатесах и даже в покупных салатах. Больным артритом, прежде чем купить какой-то продукт, следует его проверить на наличие глутамата натрия в списке ингредиентов. Яндекс Дзен