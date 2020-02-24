Обнаружена планета, на которой год длится 18 часов

Учёные, работающие в Университете Уорвик, сделали весьма интересное открытие: они заметили экзопланету, оборот которой вокруг светила занимает всего лишь 18 часов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Отмечается, что эта планета обладает самым коротким циклом оборота среди подобных космических тел. Объект был назван NGTS-10b, находится он в тысяче световых лет от нас. Астрономы определили, что экзопланета по размеру и составу сопоставима с Юпитером, отличия заключаются только в значительно большей температуре тела и в несколько раз большем весе. Экзопланета по отношению к своей звезде ближе в 27 раз, чем Меркурий к Солнцу. Напомним, Меркурий является самой ближней планетой к светилу в Солнечной системе. Такая малая дистанция относит новую планету к категории юпитеров.Тело NGTS-10b связано со звездой, из-за чего температура на одной стороне всегда превышает +1000°С. Звезда, вокруг которой производятся обороты, на 30% меньше нашей и на 1000°С холодней.Казалось бы, «горячие юпитеры» имеют большие габариты, поэтому процесс их нахождения должен быть нетрудным. На самом деле всё в корне не так: сегодня известно только семь подобных планет, оборот которых длится меньше суток.