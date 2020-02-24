В Турцию и Норвегию нагрянул снежный хаос: страны «тонут» в 6-метровом слое снега

Люди в отдельных странах мира терпят настоящий снежный апокалипсис. Погода выдалась настолько сумасшедшей, что выпало немыслимое количество осадков: 6 метров снега, который «поглощает» даже дома. Люди вынуждены откапывать как предметы и автомобили, так и свои жилища, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В Исландии стихию не смогло пережить большое количество лошадей: они оказались похоронены заживо. В Казахстане народ копал настоящие тоннели, чтобы только выйти из дома и затем попасть в него. Недавно снежные штормы набросились на Турцию и Норвегию. В Турции шестиметровый уровень снега изолировал 70 деревень. Там была применена практически вся снегоуборочная техника. В Норвегии и Финляндии уровень снега поскромнее – до трёх метров. На норвежском горном перевале оказались заблокированными полсотни человек. Многие дороги недоступны, в частности главная траса между Хеугесундом и Осло. Она не откроется минимум еще одни сутки.