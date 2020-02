Квентин Тарантино впервые стал отцом

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино и его супруга модель и певица Даниэла Пик стали родителями. Роды прошли в клинике в Тель-Авиве. По некоторым данным, у пары родился сын. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней жены это первый ребенок.

Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм «Бесславные ублюдки». Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились. Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих. В августе 2019 года стало известно, что они ждут ребенка.

Долгое время Тарантино был убежденным холостяком и посвящал все свое время творчеству. Он получил мировую известность после картины «Криминальное чтиво». Фильм принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус». Среди других наиболее известных работ режиссера – 'Kill Bill', 'Django Unchained', 'The Hateful Eight', 'Once Upon a Time in Hollywood'.