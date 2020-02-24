«Поиск папика?»: Самбурскую затравили за желание уехать из России

Звезда устала от творческой деятельность и хочет на полгода уехать из страны.

32-летняя актриса Настасья Самбурская разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Она призналась, что устала и хотела бы покинуть Россию примерно на полгода. Звезда сериала «Универ» хотела бы временно оставить работу и пожить где-нибудь в теплой стране.

«Какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — отметила актриса.

Однако хейтеры на страже и не преминули возможностью подколоть звезду. Кто-то счел, что Настасья устала работать и захотела пожить за чужой счет. «Поиск папика?», Ага, уехать и ничего не делать, а деньги у богатенького Буратины взять. Вам всем мозги нужно лечить», — написали подписчики.

На что Самбурская возмутилась. Она подчеркнула, что обеспечивает себя сама, а лечить мозги нужно тем, кто считает, что женщина без мужчины не способна прожить.

«Денег можно заработать и без Буратины! Это вам нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что женщины живут за чей-то счет», — ответила актриса.

Напомним, ранее артистка уволилась из театра и решила уйти в музыку. Она поет шансон.