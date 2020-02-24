Турция создала в Антарктике станцию спутниковой навигации

«В рамках четвёртой турецкой научной экспедиции в Антарктику создана базовая станция спутниковой навигации GNSS. Группа специалистов Главного управления картографии Турции построила первую базовую GNSS станцию Турции за рубежом», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, 24 участника экспедиции ведут работы над 15 проектами в сфере геологии, биологии и океанологии.

Экспедиция проводится под патронажем администрации президента Турции и министерства промышленности и технологий. Координирует работу экспедиции Совет Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).

Станция спутниковой навигации функционирует на острове Дисмал, в 73 километрах от острова Хорсшу, где расположен временный турецкий научный лагерь.

GNSS-станция способна отслеживать изменения местоположения айсбергов и передавать фотографии поверхности Антарктики. Станция способна обрабатывать данные таких глобальных навигационных систем, как GPS, GLONASS, GALILEO.