Трамп хочет мира между Россией и Украиной

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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что американский лидер заявил о этом во время беседы с журналистами на лужайке возле Белого дома перед вылетом в Индию.

Он отметил, что достижение взаимопонимания в российско-украинских отношениях было бы «замечательно для всего мира».

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию», — добавил Трамп.

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