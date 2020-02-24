24 февраля началась Масленица

Стартовала масленичная неделя — Сырная седмица; традиции велят есть до отвала блины, ходить в гости, принимать их у себя и готовить душу к Великому посту.Самый веселый и всенародно любимый праздник Масленица дошел до наших дней еще со времен язычества, когда люди устраивали праздник в честь бога солнца Ярило. Отсюда и главный символ праздника — блинный круг — желтый, ровный, горячий. Христианство, пришедшее на Русь, наложило на праздник свой отпечаток, несколько видоизменив его. И на сегодняшний день Масленица отмечается именно с православным подтекстом. Все, что осталось от языческого праздника — блины и сжигание чучела в последний день праздничной недели.Масленица в 2020 году: какого числа начинаетсяМасленица — праздник, сочетающий в себе элементы христианской и языческих традиций. Даты празднования Масленицы не закреплены, а «плавают» в зависимости от даты Пасхи. В 2020 году Масленица выпадает на 24 февраля — 1 марта.Масленица: история и традиции праздникаКак и в былые времена, праздник Масленицы встречают с размахом, песнями, танцами, народными забавами и конкурсами. Самыми популярными забавами масленичной недели были кулачные бои, катание на санях, лазанье на столб за призом, поедание блинов на время, игры с медведем, сжигание чучела, а также купание в прорубях. Некоторые традиционные забавы можно встретить на празднованиях и сейчас.

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Главным угощением в масленичную неделю традиционно являются блины — золотистые, круглые, горячие, символизирующие солнце — есть их можно как просто с маслом, так и подавать с различными начинками. Но почему именно блины?Наши предки почитали солнце, как Бога, поэтому и появилась традиция печь круглые лепешки, по форме напоминающие солнце — считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами.Также главным обычаем праздника издревле является поедание именно молочной пищи. Дело в том, что в конце марта первый раз после зимы в селах отелялись коровы, соответственно, в домах появлялось молоко. Запасы мяса у селян подходили к концу после зимы и молочная пища с мучными изделиями и маслом были основной едой, отсюда и название — Масленица. Также отсюда и пошла традиция не есть в масленичную неделю мясную пищу, а в качестве основного блюда на каждом столе иметь блины.Печь блины и по сей день принято в больших количествах и всю неделю, однако каждый день — все масленичные дни имеют собственное название — нужно проводить по-своему, соблюдая традиции.

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