В какое время на Руси нельзя было стричься

На Руси издавна считали, что стричься можно только в определенные дни. Некоторые периоды, по мнению наших предков, для стрижки не подходили. Почему?

Вечернее время суток

Многие из нас из-за отсутствия времени записываются к парикмахеру именно на вечерние часы. А вот наши предки старались не остригать волосы в темное время суток. Они верили, что если стричься на ночь глядя, когда энергия дня на исходе, это может укоротить человеку жизнь или притянуть неприятности. К тому же по ночам, считалось, царят темные силы и связь человека с его небесными покровителями слабеет.

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Воскресенья и церковные праздники

Церковь учит, что эти дни надо посвящать отдыху и молитвам, а стрижка – это работа. Поэтому на Руси в эти дни обычно не стриглись. Кроме того, по поверью, стрижка в такие дни приводила к жизненным неудачам.

Постные дни

Вопреки общепринятому мнению, прямого запрета на стрижку во время постов не существует. Однако некоторые дни действительно не подходят для этого мероприятия. Например, в Страстной Четверг стричься можно, а в Страстную Пятницу – нельзя. И после нее уже нельзя подстригать волосы до самой Пасхи, как и заниматься делами по дому. В старину это правило соблюдалось достаточно строго.

Определенные дни лунного календаря

На Руси стриглись в соответствии с лунным календарем. Существовали так называемые «сатанинские» лунные дни, когда волосы стричь категорически воспрещалось: это 9-е, 15-е, 23-е и 29-е сутки лунного месяца.

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Если русские хотели, чтобы волосы росли быстрее, то они стриглись на растущей Луне, а если медленнее, то на убывающей. Кстати, по поверью, если стричься на убывающей Луне, то ухудшается зрение. В новолуние не стриглись – верили, что это укорачивает жизнь.

Не стриглись и в периоды солнечных и лунных затмений: считалось, что это может привести к проблемам со здоровьем, так как в это время организм теряет свои защитные свойства.

«Женские» и «мужские» дни

Женщинам на Руси можно было стричься только в «женские» дни – среду и пятницу, мужчинам же – в «мужские» (вторник и четверг). Иначе можно было навлечь на себя разнообразные неудачи. Связана была эта примета, по-видимому, с верой в духов-покровителей, которые в одни дни были более активны, а в другие – нет.

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Дети до года

Детей на Руси не стригли до достижения ими годовалого возраста – чтобы не «отрезать ум». Причем состриженные волосы перевязывали красной нитью и хранили до совершеннолетия.

Во время беременности

Беременным остригаться до родов строго-настрого запрещалось. Говорили, что, обрезая волосы, беременная женщина лишает себя жизненной энергии, связи с божественными силами, что может негативно сказаться и на ее здоровье, и на здоровье будущего ребенка. Мог даже случиться выкидыш или младенец мог родиться мертвым.