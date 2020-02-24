У Нововолинську відбулися навчання рятувальників. ФОТО

З метою удосконалення у особового складу пожежно-рятувальних підрозділів навиків з організації і проведення аварійно-рятувальних робіт пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами у Нововолинську відбулися навчання по проведенню аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортній пригоді.

Про це інформує БУГ.

Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення міста Луцьк спільно із рятувальниками 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ, особовим складом 9-ї , 18-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області та працівниками екстреної медичної служби було проведено навчання з організації та виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із ДТП та порядку надання медичної допомоги потерпілим.