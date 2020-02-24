Американский эсминец «Росс» зашел в акваторию Черного моря

По
mavit
-
25

Американский эсминец "Росс" зашел в акваторию Черного моря

МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. Черноморский флот отслеживает действия американского эсминца Росс, зашедшего в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье в 18.30 по московскому времени.

О том, что начал боевой корабль начал переход через Босфор в Черное море для отработки операций по морской безопасности и «повышения региональной морской стабильности», также сообщается в Twitter командования 6-го флота ВМС США.

Эсминец «Росс» оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис» и размещается на испанской военной базе в Рота.

В начале января радио Sputnik сообщило, как российский корабль преследовал флот США в Аравийском море.