Американский эсминец «Росс» зашел в акваторию Черного моря

МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. Черноморский флот отслеживает действия американского эсминца Росс, зашедшего в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье в 18.30 по московскому времени.

О том, что начал боевой корабль начал переход через Босфор в Черное море для отработки операций по морской безопасности и «повышения региональной морской стабильности», также сообщается в Twitter командования 6-го флота ВМС США.

USS ROSS (DDG 71) is back! The ship has begun its northbound strait transit en route to the Black Sea, Feb. 23, to conduct maritime security operations and enhance regional maritime stability and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. #powerforpeace pic.twitter.com/TW0WAJK0OA

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 23, 2020