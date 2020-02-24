Дочь Анастасии Заворотнюк молится за здоровье матери

Новости о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которые актуальны на сегодня, 24 февраля 2020 года, позволяют сделать вывод о том, что знаменитость борется с онкологическим недугом. У нее несколько лет назад была обнаружена злокачественная опухоль головного мозга. Увы, но к врачам артистка обратилась в тот момент, когда болезнь находилась в прогрессирующей стадии.Анастасия Заворотнюк: новости сегодня, 24.02.2020Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отправилась в Рим, где помолилась в Сикстинской капелле за здоровье родной матери. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. О состоянии звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» в последнее время нет какой-либо информации. Анастасия Заворотнюк скрывается от чужих глаз, что свидетельствует о тяжести ее заболевания. Некоторое время назад стало известно, что старшая дочь российской артистки Анна отправилась в путешествие в Европу, оставив дома больную мать. В личном микроблоге девушка заметила, что находится в столице Италии Риме. Иногда она публикует изображения с места событий, в частности, посещает заведения общественного питания и различные достопримечательности. В процессе прогулок по Вечному городу Анна Заворотнюк смогла помолиться за здоровье знаменитой матери. Для этого она посетила Сикстинскую капеллу в резиденции Папы Римского — Ватикане. В прессе осенью ушедшего года были опубликованы сообщения об ухудшении самочувствия известной актрисы. В новостных материалах указывалось, что у нее обнаружили рак головного мозга, и она находилась определенное время в коме. Директор Заворотнюк отрицал наличие существенных проблем у актрисы, заявляя тогда, что ее отсутствие связано с надобностью оформить документацию для поездки в США. В начале нынешнего года от имени «прекрасной няни» в соцсети появился поздравительный пост, в котором ее близкие поздравили всех с Новым годом и пожелали людям добра и здоровья.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 24 февраля: состояние здоровьяНедоброжелатели начали думать, откуда у дочери актрисы взялись лишние деньги, припомнив предложенный ей Андреем Малаховым гонорар за визит на его телевизионное ток-шоу. Возможно, считают злопыхатели, что модель после долгих размышлений ответила положительно на предложение телеведущего. Действительно ли это так, корреспондент сайта «Комсомольская правда» решила выведать у редактора программы «Прямой эфир». «Даже если бы я это знал, то я естественно не рассказал бы вам», – заявил он.Параллельно с этим законный представитель артистки отправил журналистов к Малахову. Следует заметить, родственники Заворотнюк неохотно выходят на связь с прессой. Они только один раз выходили на связь, подтвердив, что Анастасия больна, но диагноз не уточнили. Говорят, у актрисы и телеведущей – опухоль головного мозга.Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк заболела, появились в 2019 году. Тогда СМИ со ссылкой на источники в окружении артистки заявляли, что актриса якобы борется с раком. При этом семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» не давали никаких комментариев по поводу онкологии. В Инстаграм появилась группа «Поддержка Заворотнюк», в которой близкие к Заворотнюк люди делают опровержения, а также публикуют некоторую информацию о ее состоянии.