Ситуация в сирийском Идлибе продолжает нагнетаться

Буквально несколько дней назад, как следует из свежих новостей Сирии, ситуация в Идлибе обострилась до предела. Причина заключается в активизации боевиков, которые не хотят мириться с успехами сирийской армии по целому ряду направлений. Со своей стороны они делают все возможное, чтобы попытки разрешить спорные моменты дипломатическим путем оказывались неэффективными.Идлиб сегодня, 24 февраля: последние новостиБоевые самолеты ВКС России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Баара сирийской провинции Идлиб, сообщают сирийские оппозиционные СМИ и сами боевики.Пропагандистское крыло запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» агентство «Ибаа» сообщает о санитарных потерях среди турецких военных в результате авиаудара.«В результате авиаудара ВКС по н. п. Ихсим к югу от Идлиба, несколько военнослужащих турецкой армии получили ранения, а также повреждено несколько единиц военной техники», — уточняется в сообщении.

Также сообщается об артиллерийском ударе по н. п. Аль-Баара.«В результате артиллерийского обстрела, совершенного боевиками российской оккупации (так боевики называют сирийцев, подготовленных Вооруженными силами РФ, — прим. ред.), н. п. Аль-Баара к югу от Идлиба, несколько военнослужащих турецкой армии получили ранения», — пишет «Ибаа».Ситуация в Идлибе на сегодня, 24.02.2020Более двух десятков обстрелов, ведущихся с позиций незаконных вооруженных формирований в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб, зарегистрировали накануне специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон.Глава Центра контр-адмирал Олег Журавлев уточнил число обстрелов, зарегистрированных российскими специалистами.«За прошедшие сутки зафиксировано 22 обстрела», — поведал он.Журавлев рассказал, что боевики провели обстрелы трех поселений на территории провинции Алеппо, семь ударов пришлось по объектам в провинции Латакия и шесть — в провинции Идлиб.Глава Центра подчеркнул, что силы российской военной полиции провели патрулирование по намеченным направлениям в провинциях Алеппо и Хасеке. Также Журавлев рассказал, что российской военной авиацией было проведено воздушное патрулирование.