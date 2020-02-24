Новых заболевших коронавирусом в России не выявили

Ситуация с китайским коронавирусом продолжает оставаться крайне сложной. Количество заболевших, судя по новостям, увеличивается. Правда, в этом отношении Россия является приятным исключением, так как новых заразившихся у нас не выявлено. Это позволяет говорить о том, что предпринятые властям меры предосторожности являются эффективными, тогда как в противном случае все было бы по-другому.Новости о коронавирусе на сегодня, 25.02.2020Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России. За время мониторинга среди российских граждан, прибывших из Китая, был зарегистрирован 1131 больной с признаками ОРВИ. Диагноз новая коронавирусная инфекция был подтвержден только у двух человек, но они уже выздоровели и 12 февраля были выписаны из стационара.Также в Роспотребнадзоре сообщили, что все 11 тысяч человек, которые прибыли в Россию из КНР, остаются под контролем. В ведомстве отметили, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

Накануне на родину вернулись восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Все прибывшие пробудут две недели на карантине в Казани. Также сообщалось, что у троих россиян с круизного лайнера диагностирован коронавирус. Заболевание у них протекает в легкой форме, признаков осложнений нет.Трамп уверен, что Китай справиться с угрозойАмериканский президент Дональд Трамп уверен в том, что усилия его китайского коллеги Си Цзиньпина в борьбе с распространением коронавируса приведут к успеху.По словам Трампа, нынешняя ситуация с коронавирусом в Китае является проблематичной, но председателю КНР под силу с ней справиться.»Председатель Си любит свою страну. Он очень много работает, и он решит эту проблему», — подчеркнул глава Белого дома.Также Трамп рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в Соединенных Штатах. Он отметил, что специалисты контролируют ситуацию. Из двенадцати инфицированных на американской территории многим сейчас уже лучше.