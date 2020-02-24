Столица Сирии находится под многочисленными обстрелами

Поступающие сегодня новости из Сирии не позволяют говорить о соблюдении режима прекращения огня из-за постоянных выпадов террористов. Из карты боев следует, что активная фаза военных действий сохраняется в Идлибе, тогда как столица страны ежедневно атакуется с воздуха. В этих условиях сирийская система ПВО вынуждена работать в круглосуточном режиме.Сирия сегодня 2020: новости на 24 февраляВражеские атаки в небе над Дамаском сегодня отразила сирийская система противовоздушной обороны. По данным сирийских военных, атака на столицу Сирии велась со стороны Голанских высот.Ранее сирийские системы ПВО получили приказ сбивать любые воздушные цели которые нарушают сирийское воздушное пространство без предупреждения.Буквально накануне стало известно, что Израиль нанес несколько ударов по объектам палестинских формирований, расположенным на юге Дамаска. Расчетам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить большинство ракет. Это произошло еще до того, как они добрались до целей.Обстрел длился 16 минут. ВС Израиля вели его с оккупированных Голанских высот, а также из воздушного пространства Ливана.Российские военные в Сирии уничтожили крупные группировки террористов. Об этом 23 февраля в ходе торжественного концерта в честь Дня защитника Отечества сообщил президент России Владимир Путин.По словам Путина, российские военные уничтожили крупные группировки террористов в Сирии, а также предотвратили на дальних подступах большие угрозы.Также глава государства отметил, что российские военные в ходе учений постоянно повышают воинское мастерство, благодаря чему безопасность нашей страны находится в надежных руках.А высокий профессионализм вооруженные силы Российской Федерации подтвердили в ходе учений, добавил Путин.Карта боев в Сирии: обзор военных действий от 24.02.2020Американский военный конвой, только после применения стрелкового оружия, был остановлен на севере Сирии.Военнослужащие США, направляющиеся в сторону дороги Хасака-Тал Барак, проигнорировали требования солдат ВС САР дежурящих на КПП остановиться, чем вынудили последних открыть предупредительный огонь.Данную информацию приводит ливанское новостное агентство «Al Masdar News», ссылаясь на собственные источники, а также ряд курдских изданий.

Блокпосты ВС САР в деревнях аль-Сибат и Таль-Асвад, расположенные в районе Джабал-Каукаб, недалеко от базы 123-го полка, не позволили войскам США проехать в сторону дороги Хасака-Тал Барак, — сказано в материале издания.Стоит отметить, что это далеко не первый случай применения оружия бойцами сирийской армии против американских оккупантов, подобные случаи многократно фиксировались ранее.Оперативная сводка по Сирии на сегодня, 24 февраля 2020Сирийское государственное информационное агентство (SANA) опубликовало видео, на котором показаны большие потери турецких наёмников, понесенные во время недавнего неудачного нападения на деревню Найраб, расположенную в южной части провинции Идлиб.Атака была предпринято джихадистами «Национального фронта освобождения» и «Хайят Тахрир аш-Шам» при артиллерийской поддержке турецкой армии.В результате российских авиаударов было уничтожено по меньшей мере 4 танка M60 Sabra MK II, а также значительное количество бронетранспортеров АСВ-15 и М113.Сирийская арабская армия возобновила боевые действия в южной части провинции Идлиб, постепенно продвигаясь в направлении гористой местности Джебель аз-Завия. Сирийские военные действуют на опережение, блокируя конвои, которые Турция направляет для поддержки террористов.Цель следующего этапа контртеррористической операции в Идлибе — деблокирование контролируемой террористами стратегической автодороги М4 Латакия — Алеппо, одной из важнейших транспортных артерий Сирии. Для этого сирийская армия должна будет нанести поражение боевикам «Исламской партии Туркестана» (TIP; запрещена в РФ), одной из наиболее сильных джихадистских группировок в идлибской зоны деэскалации.Под контролем TIP находится крупный город Джиср аш-Шугур и гористая северная часть провинции Латакия. В ходе предыдущих столкновений «туркестанцы» показали себя опасными противниками — в течение 2019 года 4-му корпусу САА даже с поддержкой ВКС РФ не удалось продвинуться в районе населенного пункта Кабана.Передовые части САА начали продвижение на запад от города Маарет ан-Нуман. Террористы были выбиты из населенных пунктов Хантутин и Шейх-Дамс.Сирийская армия идет наперерез турецким конвоям, которые вновь пытаются блокировать продвижение САА, создавая «наблюдательные пункты» в местах сосредоточения боевиков. Переброска турецких войск неоднократно попадала на видео.