Рецепт блинов на молоке классический: блины с дырочками, как приготовить

Масленица — один из самых ожидаемых праздников для россиян, который отмечают на протяжении семи дней. В этом году Масленица стартует 24 февраля, а завершится 1 марта Прощеным воскресеньем.В языческие времена Масленицу отмечали в день весеннего равноденствия одновременно с наступлением нового года, однако после принятия христианства дату празднования привязали к православной Пасхе. Праздновать Масленицу начинают за неделю до Великого поста перед Пасхой, в этом году масленичная неделя выпала на 24 февраля — 1 марта, а уже 2 марта начнется пост, который и завершится Пасхой.Классический рецепт блинов с дырочкамиПредлагаем вам рецепт тончайших и нежнейших блинчиков, которые можно подавать с вареньем, джемом, медом, сметаной, сгущенкой, либо с рыбными, грибными, овощными добавками, с икрой и так далее.

Ингредиенты:— молоко — 2 стакана;— яйца — 2 шт.;— сахар — 1,5 ч. л.;— соль — 0,3 ч. л.;— масло растительное — 2 ст. л.;— масло сливочное — 50 г;— мука — 1 стакан.Способ приготовления:У яиц отделить желтки от белков. Желтки, соль и сахар хорошо перемешать в глубокой миске; добавить треть заранее подогретого молока. Муку просеять, добавить частями в тесто, все тщательно перемешать, чтобы не было комков. Затем в два приема добавить оставшееся молоко, влить растительное масло, снова все перемешать и оставить настаиваться на 20-30 минут.Белки взбить в отдельной посуде до устойчивой пены. Взбитые белки аккуратно вмешать в готовое тесто.Сковороду смазать маслом. Выпекать на хорошо раскаленной сковороде. Каждый готовый блин смазать сливочным маслом.