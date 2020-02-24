Эксперт: Турбизнес Турции обеспокоен обострением отношений с Россией

Ранее Реджеп Тайип Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего её результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием, сообщает РИА Новости.

«Растущее расхождение между двумя странами из-за кризиса в Идлибе, безусловно, вызывает беспокойство в отрасли. Есть печальный опыт «самолётного кризиса» 2015 года, когда Россия ввела запрет на чартеры и продажу турпакетов в Турцию, и наш турсектор пережил очень трудные времена. Некоторые отели в Анталье не работали, а другие во время сезона открылись поздно и закрылись рано», — сказал собеседник агентства.

По его словам, отдыхающие из России, помнящие о событиях 2015 года, тоже обеспокоены новой напряжённостью в отношениях двух стран. «При обострении напряжённости могут снова появиться ограничения на поездки, и туристы опасаются, что их бронирование и деньги пропадут. В соцсетях постоянно циркулируют слухи об этом», — заявил представитель турецкого турбизнеса.

Он отметил, что после кризиса 2015 года в Турции много говорили о диверсификации туррынка и снижении зависимости от туристов из РФ, но сейчас Анталья стала ещё более зависимой от них.

«Вчера Турция отменила визы для граждан шести европейских стран, чтобы компенсировать возможные потери, которые могут возникнуть из-за спада турпотока из РФ. Быстрота принятия данного решения указывает на это. Но заместить семь миллионов российских туристов гости из стран, для которых отменены визы, не могут», — сказал собеседник агентства.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, число российских туристов, посетивших страну в 2019 году, составило 7,018 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 17,65 процентов превышает аналогичный показатель 2018 года.