Дорогу осилит идущий. Исмагил Шангареев

«Отойду и погляжу, хорошо ли я сижу» — сказал Владимир Маяковский.В этом небольшом экскурсе по итогам деятельности писателя публициста Исмагила Калямовича Шангареева, мы приведем только несколько мнений, высказываний и других форм признания значимости проделанный им работы.

Критерии оценки сделанного конкретным человеком могут быть разными – как прямыми, так и косвенными. Благодарственные письма, оценочные характеристики при вручении наград и дипломов, дарственные надписи выдающихся деятелей политики, науки и культуры.Из большого множества отзывов, мы выбрали лишь несколько необычных, на наш взгляд, моментов, отражающих масштаб и общественно-политическую значимость деятельности Исмагила Шангареева.

Президент Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР), заслуженный кинематографист РФ Валерий Рузин, вручая Исмагилу Шангарееву орден «Согласия» и Сертификат академика ЕАТР сказал:

Исмагил Шангареев и Валерий Рузин.«Вы поражаете как интеллектуал, который очень точно и глубоко мыслит. Вы поражаете как человек — незаурядная и яркая личность, как бизнесмен; вы поражаете как семьянин. Ваша футбольная команда детей и внуков — это великое достижение, на которое нельзя смотреть без восхищения. Я очень рад, что вы влились в нашу академию, в этот единый евразийский поток творчества. Хочу особо подчеркнуть, что задача нашего коллектива содействовать и продвигать ваши идеи по расширению пространства русской культуры, русского языка на Ближнем Востоке, поддерживать ваши инициативы в области решения межнациональных проблем в России. Все, что вы делаете в своем творчестве, — талантливо и честно».

Иман Валерия Порохова и Исмагил Шангареева.Переводчик и комментатор единственного канонизированного Корана на русском языке Иман Валерия Порохова, участвуя в проведении Дней Ассамблеи народов Евразии, сказала:

«Я прагматик, и я считаю, что ислам – это, прежде всего, дело. И, когда мы придем на суд к Всевышнему, дела наши будут идти впереди нас. Это самое важное. А дела у Исмагила очень большого значения и высокого наполнения».

С Председателем Центральной избирательной комиссии Александром Вешняковым (Из личного архива И.К. Шангареева)Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вешняков направил Исмагилу Шангарееву благодарственное письмо за поддержку референдума в Чечне 23 марта 2003 г. и за участие в качестве наблюдателя в этом судьбоносном референдуме. В благодарственном письме, в частности, было сказано: «Сейчас, по прошествии почти двух месяцев после референдума Чеченской Республики по проектам Конституции и законов о выборах этого субъекта Российской Федерации, осмысливая это важное событие для всей нашей страны, лишний раз убеждаюсь, насколько правильно было наше совместное решение, чтобы Вы и группа духовных мусульманских руководителей из ряда республик и областей России направились в Чеченскую Республику для наблюдения за указанным референдумом. Думаю, не ошибусь, если скажу, что свобода, демократия, подлинное народовластие начинаются именно со свободных, демократических, прозрачных для всего общества выборов».

В заключении благодарственного письма Александр Альбертович выразил надежду, что и впредь исламские лидеры России будут «проявлять заботу о величии нашего Российского государства, гражданскую ответственность, заинтересованность в поступательном развитии страны» (См. https://www.sedmitza.ru/text/284801.html).

Книга И. Цыбульского и Н. Шайдуллина. «Минтимер Шаймиев» с памятной надписью от первого Президента Республики Татарстан.Особым признанием политической позиции Исмагила Шангареева явилось вручение книги «Минтимер Шаймиева» с памятной надписью ее главного героя, о котором Шангареев писал: «На тот момент истории Минтимер Шаймиев совершил казалось невозможное – в составе Российской Федерации появилась первая и единственная республика, чей статус был подтвержден Договором о разграничении полномочий».

Дар Минтимера Шаймиева – это не просто дань уважения Исмагилу Шангарееву, но высокая оценка лидера нации, которая перевешивает все отзывы, которые он получил за свою принципиальную позицию, за честность и любовь к Родине.

Светлана Смирнова – Председатель Совета Ассамблеи народов России вручает Исмагилу Шангарееву уникальный маркированный конверт, выпущенный к 20-летию Ассамблеи народов России.Вручая Исмагилу Шангарееву юбилейный маркированный конверт за вклад в создание Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова сказала: Его уникальность связана, во-первых с тем, что таких конвертов всего 10, и один из них был подарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину; во-вторых на этом конверте живые подписи всех кто участвовал в церемонии его гашения, в частности подпись руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), руководителя департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации Президента РФ, главы Федерального Агентства по делам национальностей».

Исмагил Шангареев и Владимир Зорин.Член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин отмечал, что «Книга Исмагила Шангареева «Ислам и Мир: Восток глазами классиков», стала одной из моих настольных книг, замечательным руководством в понимании планетарного значения духовных смыслов развития в межконфессиональном диалоге в России. На многих заседаниях, конференциях, круглых столах, я рекомендую эту книгу как некий интеллектуальный прорыв в сфере межрелигиозных отношений».

В заключении этого небольшого обзора, хотелось бы поводя итог, вспомнить одну очень важную деталь, которая отражает суть всего, что делает Исмагил Калямович, как общественный деятель.

«В чем твой бизнес Исмагил, когда ты занимаешься социальными проектами? – спросил Владимир Зорин. «Служу России» — ответил Исмагил Шангареев.

Вице-президент Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭДжалиль Шангареев, Аджман, 2020 г.