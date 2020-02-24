Пять спорных статей СССР по которым сажали в тюрьму

Share Tweet Share Share Email Comments Советский суд – самый справедливый и гуманный в мире. Именно это постоянно внушалось населению СССР. Он являлся гарантом безопасности и защиты тех, кто строил коммунизм, светлое будущее от тех вредоносных элементов, которые вполне могли стать причиной падения утопии. Но в реальности в коммунистическом тоталитарном режиме все выглядело иначе. Уголовный кодекс Советского Союза сломал огромнейшее количество судеб. Судебный процесс в СССР / Фото: webnovosti.infoЗа то, что в других странах (в Америке и Европе) считалось нормальным, советский человек мог угодить в тюрьму на приличный срок. После того, как Советский Союз распался, произошла и отмена этих статей. Сегодня все они воспринимаются, как абсолютный бред. Пять простых и совершенно невинных вещей для нашего времени могли стать причиной отсидки в течение нескольких лет в СССР.

1. Обучение карате

В СССР карате обучали подпольно / Фото: pinterest.ruВ 1981 году молодежь страны поголовно увлеклась карате. Именно тогда и появилась статья УК РСФСР. За обучение этому боевому японскому искусству предусматривалось лишение свободы сроком до пяти лет. Осужден по ней был один единственный человек – Валерий Гусев, известный тренер, обучающий подпольно в лесопарках своих учеников за отдельную плату. Судебный процесс был показательным выступлением.Стоит отметить, что за пару лет до этого события, в 1979 г., на официальном уровне в прокат вышел боевик под названием «Пираты XX века». Зрители могли воочию наблюдать некоторые приемы этого боевого искусства. Но уже спустя непродолжительное время концепция правительства была изменена полностью. Карате стали считать борьбой, которая культивирует насилие и жестокость. В средствах массовой информации стали регулярно публиковать статьи о том, насколько травмоопасен этот вид спорта. Прием в карате / Фото: karate.ruПредполагается, что власти испугались предполагаемых последствий. Воспитанники таких спортивных секций, где культивируется преданность и почитание учителям, могут стать неконтролируемыми. А это организация банд на улицах, протесты и мятеж. Секции платного типа не приветствовались и по другой причине – учителя (тренера) получали источник нетрудового дохода. Есть информация и о том, что в Польше в 1981 году участниками забастовок «Солидарности» стали именно каратисты.Действовал этот запрет недолго. Он был снят в 1989 г., в самом начале Перестройки.

2. Тунеядство

В Советском Союзе все должны были работать / Фото: twitter.comКаждый советский гражданин обязан был жить и работать на благо и развитие государства. Лодырей и лентяев, которые уклонялись от полезного общественного труда или жили на незаконные доходы, жестко наказывали по статье 209 УК РСФСР (лишение свободы).В эту категорию входили не только алкоголики, но и приличные люди творческих профессий – музыканты, поэты, художники. Сюда же попадали и строители, работающие по шабашкам, садоводы и огородники, таксисты, работающие в частном порядке. При Андропове в магазинах и других общественных местах проводились настоящие облавы в рабочие часы с целью выявления таких бездельников. Виктор Цой / Фото: svadba1000.ruЭто интересно! Виктор Цой – кумир 80-х, популярный исполнитель, официально был трудоустроен в котельной. Так он мог обезопасить себя и то, чем он занимался.Использовалась эта статья и применительно к тем, кто не был угоден с политической точки зрения. Именно по ней привлекался Иосиф Бродский (поэт). Только в 1991 году она была отменена.

3. Спекуляция

Спекулянтам грозила тюрьма / Фото: nochvmuzee.ru

В СССР нетрудовым доходом считался главный принцип предпринимательской деятельности, рыночных отношений, который заключался в «купил дешево – продал дорого». Следовательно, его расценивали, как один из видов преступлений.Мы помним, что в Советском Союзе тотальный дефицит был распространен на все группы товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой, посудой, книгами, парфюмерией. Даже виниловые пластинки были в дефиците. Поэтому товары импортного производства были в цене и пользовались большим спросом. В связи с этим ряд граждан шли на риск. Пользуясь посредничеством дипломатов, командировочных, моряков, они понемногу приторговывали дефицитными товарами. Тем более, что население не прочь было платить вдвое больше. Главное, выделиться из общей массы. В наших универмагах подобные вещи достать было невозможно. Фарцовщиков сажали в тюрьму на 7 лет / Фото: shaytanka.ruНесмотря на завуалированные встречи и конспирацию, фарцовщиков иногда отслеживали, задерживали и судили по статье 154 УК РСФСР. Мерой наказания было лишение свободы сроком до семи лет.В особую зону риска попадали те, кто занимался валютными операциями. Даже те люди, у которых на руках оказывалась эта самая валюта, могли быть осуждены по ст. 88. За этот вид спекуляции можно было получить, как в случае с делом Рокотова, высшую меру. Таким способом СССР боролся с проститутками в Интуристах, скупщиками товаров у иностранцев, стилягами.Отмена наказания за спекуляцию произошла в 1991 г., а легализация валютных операций еще спустя три года – в 1994-м.

4. Однополая любовь

Нетрадиционные отношения карались законом / Фото: dkhlak.comНачиная с 1930-х годов, в Уголовном кодексе СССР действовала статья 121. Согласно ей, сторонники однополых отношений наказывались лишением свободы на срок до пяти лет. Осуждались по ней исключительно мужчины. Женщины нетрадиционной ориентации направлялись в психиатрические больницы на принудительное лечение.По этой статье в 70-х годах ежегодно судили свыше 1000 человек. В большинстве своем это были знаменитые представители творческих профессий – пианисты, певцы, режиссеры. Чтобы избежать преследования на родине, многие спасались бегством на Запад. За однополую любовь женщин отправляли в психушку / Фото: flickr.comБывали случаи, когда по статье судили диссидентов, не согласных с политическими убеждениями и догмами. Одним из наиболее знаменитых можно назвать Сергея Параджанова. Более того, в КГБ велись списки представителей нетрадиционной ориентации. Информация использовалась для шантажа людей. В милиции тоже поддерживались, правда негласно, бандитские нападения на «голубых».Тем не менее, в большей части социалистических стран, например, в Чехословакии и Польше, подобные отношения не входили в разряд преступных. Только в 1993 году эта статья Уголовного кодекса РФ была отменена.

5. Просмотр фильмов для взрослых

Первый бытовой видеомагнитофон / Фото: yandex.uaВ Советском Союзе в самом начале восьмидесятых появились видеомагнитофоны, а также продукты зарубежной киноиндустрии на видеокассетах. Но смотреть разрешалось далеко не все фильмы. За нарушение обычный человек мог попасть за решетку на три года (ст. 228 УК РСФСР). Эксперты СССР признали картины «Горячая жевательная резинка», «Греческая смоковница», «Ночной портье» похабными и запретили их просмотр. Считалось, что они разлагают молодежь. В СССР можно было смотреть не все фильмы / Фото: ok.ruМногие помнят ночные рейды, устраиваемые по ночам сотрудниками милиции в тандеме с дружинниками. Группы со списком запрещенных видеопродуктов выявляли в каком доме и квартире мерцает голубой огонек ночью, отключали электроэнергию в подъезде на щите и вламывались в помещение. Цель – изъять кассету, застрявшую в видеомагнитофоне. Это была прямая улика.Тысячи учителей, гинекологов, инженеров, ветеранов ВОВ понесли наказание за такие просмотры к середине восьмидесятых годов. В 1988-ом статью применять перестали. Но самое интересное, что тогда, как «Крестный отец» стал демонстрироваться в кинотеатрах, были и те, кто продолжал сидеть за решеткой за просмотр этого фильма.